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Öze değil ama eskiye dönüş

“Güncel şekilde eskiden başarılı olan tarzı, tavrı, oturtmaya onun üstüne yenilikleri ilave etmeye çalışacağız. Bu anlamda Ünal hoca da Özkan hoca da mevcut yapılanmanın en önemli parçalarından biri”

Öze değil ama eskiye dönüş
Trabzon Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, "Trabzonspor, son bir kaç dönemdir alışık olduğu, başarılar yaşadığı tarz ve tavrın anlayışı dışında hareket ediyor. Biz fabrika ayarlarına döneceğiz demiyoruz ama güncel şekilde eskiden başarılı olan tarzı, tavrı, oturtmaya onun üstüne yenilikleri ilave etmeye çalışacağız" dedi.

MUTLULUKLAR YAŞAYACAĞIZ
Asbaşkan, "Bu yapılanmanın en önemli taşlarından biri Ünal Karaman olacaktır. İnşallah bu dönem mutlulukların, başarıların çok fazla olduğu, üzüntülerin yaşanmadığı bir süreç olacak" diye konuştu.

ÖNCELİK İÇ TRANSFERDE OLACAK
Transfer konusuna da değinen Hacısalihoğlu, " konusunda elimizde bir hayli şişkin, yüksek maliyetli kadro var. Öncelikle kadromuzdaki isimlerle ilgili çalışmalarımız olacak" şeklinde konuştu.

GEREKLİ TAKVİYELER YAPILACAK
Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, "Trabzon'un gerçekleri doğrultusunda yapılması gereken her şeyi bütçemizin imkanı doğrultusunda yapacağız" dedi.
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  • 31 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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