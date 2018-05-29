Yurttan ve dünyadan spor gündemi

FENERBAHÇE BANVİT'İ 5 SAYI FARKLA DEVİRDİ
Tahincioğlu Basketbol Ligi playoff yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe evinde Banvit'i 86-81 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler, ilk yarıyı da 43-42 önde kapattı. Fenerbahçe'de James Nunnally attığı 22 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Bandırma ekibinde ise Angelo Caloiaro 29 sayı atmasına rağmen takımı galip gelemedi.
FRANSA AÇIK'TA YAPRAK DÖKÜMÜ VAR
Teniste sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) ikinci gününde yaprak dökümü devam etti. Tek kadınlarda Victoria Azarenka, Katerina Siniakova'ya 2-0 mağlup olarak ilk turda elendi. 2012 ve 2013'te Avustralya Açık tek kadınlarda şampiyon olan Azarenka, Ostapenko ile Venus Williams'ın ardından turnuvaya ilk turda veda eden 3. önemli isim oldu.
CEDİ'Lİ CLEVELAND KONFERANS ŞAMPİYONU
NBA Doğu Konferansı play-off'larında Cleveland Cavaliers, deplasmanda Boston Celtics'i 87-79 yenerek seriyi 4-3 kazandı. Konferans şampiyonu olan Cleveland finale yükseldi. LeBron James, 35 sayı, 15 ribaunt, 9 asistle galibiyette başrol oynadı ve üst üste 8. kez finale adını yazdırdı. Cedi Osman ise maçta süre alamadı.
Tahincioğlu Basketbol Ligi playoff yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe evinde Banvit'i 86-81 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler, ilk yarıyı da 43-42 önde kapattı. Fenerbahçe'de James Nunnally attığı 22 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Bandırma ekibinde ise Angelo Caloiaro 29 sayı atmasına rağmen takımı galip gelemedi.
FRANSA AÇIK'TA YAPRAK DÖKÜMÜ VAR
Teniste sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) ikinci gününde yaprak dökümü devam etti. Tek kadınlarda Victoria Azarenka, Katerina Siniakova'ya 2-0 mağlup olarak ilk turda elendi. 2012 ve 2013'te Avustralya Açık tek kadınlarda şampiyon olan Azarenka, Ostapenko ile Venus Williams'ın ardından turnuvaya ilk turda veda eden 3. önemli isim oldu.
CEDİ'Lİ CLEVELAND KONFERANS ŞAMPİYONU
NBA Doğu Konferansı play-off'larında Cleveland Cavaliers, deplasmanda Boston Celtics'i 87-79 yenerek seriyi 4-3 kazandı. Konferans şampiyonu olan Cleveland finale yükseldi. LeBron James, 35 sayı, 15 ribaunt, 9 asistle galibiyette başrol oynadı ve üst üste 8. kez finale adını yazdırdı. Cedi Osman ise maçta süre alamadı.
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