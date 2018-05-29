;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Yurttan ve dünyadan spor gündemi
  2. Yerlilerden 13 gollük katkı geldi

İngiliz basınından iddiası

İngiliz basınından Phil Foden iddiası
Ada basınından 'la ilgili çok flaş bir transfer iddiası geldi... Gazete ve internet sitelerine göre Sarı-Kırmızılılar, Manchestern City'nin 18 yaşındaki süper yeteneği 'i kiralamak istiyor. Orta sahada görev yapan Foden bu sezon 'de 5 maçta forma giyerken 1 de asist yapmayı başardı.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar