Ada basınından Galatasaray'la ilgili çok flaş bir transfer iddiası geldi... Gazete ve internet sitelerine göre Sarı-Kırmızılılar, Manchestern City'nin 18 yaşındaki süper yeteneği Phil Foden'i kiralamak istiyor. Orta sahada görev yapan Foden bu sezon Premier Lig'de 5 maçta forma giyerken 1 de asist yapmayı başardı.
İngiliz basınından Phil Foden iddiası
Etiketler: Phil Foden , Premier Lig , Galatasaray
- 29 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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