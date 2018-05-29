Spor Toto Süper Lig'de sezonu Galatasaray formasıyla şampiyon olarak tamamlayan Sofiane Feghouli'ye Fransa'dan talip var.
Rennes Sofiane Feghouli'nin peşinde
Etiketler: UEFA , PSG , Galatasaray , Sofiane Feghouli
Spor Toto Süper Lig'de sezonu Galatasaray formasıyla şampiyon olarak tamamlayan Sofiane Feghouli'ye Fransa'dan talip var.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.