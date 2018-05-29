Yeni hoca acıklanıyor

Trabzon'da teknik direktör belirsizliği bugün son bulacak. Süper Lig'in bitimiyle birlikte Rıza Çalımbay'ın görevine son veren yönetim, yeni hoca için arayışlara başladı. Çeşitli isimler gündeme gelse de adaylar 2'ye indi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Tamer Tuna ve Tolunay Kafkas'tan birini açıklaması bekleniyor. Saat 11.00'de Medical Park Stadı'nda başlayacak basın toplantısında Ağaoğlu yeni hocayı açıklayacak.
İKİSİ DE TRABZON'DA OYNADI
Göztepe ile başarılı bir sezon geçiren Tamer Tuna geçtiğimiz günlerde İzmir ekibiyle yollarını ayırmıştı. Trabzon'da iki sezon oynayan 41 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığını yapmıştı. Diğer hoca adayı Tolunay Kafkas, Trabzon'da hem oynadı hem de teknik direktörlük yaptı.
EN DEĞERLİSİ YUSUF
Bordo Mavililer'in 21 yaşındaki genç yıldızı Yusuf Yazıcı, 7 milyon 500 bin Euro'luk değeriyle takımın en pahalı futbolcusu konumunda.
SHEYDAEV MATTERBURG İLE ANLAŞTI
Trabzonspor'un Zilina takımına kiraladığı Azeri golcüsü Ramil Sheydaev'in yeni adresi belli oldu. 22 yaşındaki genç oyuncu Avusturya temsilcisi Mattersburg ile anlaştı. Sheydaev'in Trabzonspor ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Yunus EMRE SEL
İKİSİ DE TRABZON'DA OYNADI
Göztepe ile başarılı bir sezon geçiren Tamer Tuna geçtiğimiz günlerde İzmir ekibiyle yollarını ayırmıştı. Trabzon'da iki sezon oynayan 41 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığını yapmıştı. Diğer hoca adayı Tolunay Kafkas, Trabzon'da hem oynadı hem de teknik direktörlük yaptı.
EN DEĞERLİSİ YUSUF
Bordo Mavililer'in 21 yaşındaki genç yıldızı Yusuf Yazıcı, 7 milyon 500 bin Euro'luk değeriyle takımın en pahalı futbolcusu konumunda.
SHEYDAEV MATTERBURG İLE ANLAŞTI
Trabzonspor'un Zilina takımına kiraladığı Azeri golcüsü Ramil Sheydaev'in yeni adresi belli oldu. 22 yaşındaki genç oyuncu Avusturya temsilcisi Mattersburg ile anlaştı. Sheydaev'in Trabzonspor ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Yunus EMRE SEL
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