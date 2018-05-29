Seçimden sonra Barbosa seferi!

Fenerbahçe'de gündem başkanlık yarışı olmasına karşın yeni sezon için transfer çalışmaları da bir taraftan devam ediyor. Fenerbahçe yönetimi orta sahanın ortasında forma giyen ve scout ekibinin önerdiği Danilo Barbosa için genel kurulun ardından Portekiz seferi yapmayı planlıyor.
1 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR
Fenerbahçe yönetimi Braga ile Barbosa'nın bonservisi için masaya oturacak. Brezilyalı futbolcunun 1 yıl sözleşmesi kaldığı için bonserviste indirim söz konusu olabilecek. Oyunun iki yönünü de oynayabilen bir isim olan Barbosa için Kocaman'ın
1 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR
Fenerbahçe yönetimi Braga ile Barbosa'nın bonservisi için masaya oturacak. Brezilyalı futbolcunun 1 yıl sözleşmesi kaldığı için bonserviste indirim söz konusu olabilecek. Oyunun iki yönünü de oynayabilen bir isim olan Barbosa için Kocaman'ın
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