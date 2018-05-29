Sezon sonunda Samet Aybaba ile yollarını ayıran Sivasspor Göztepe'den ayrılan ve ismi Trabzonspor ile anılan Tamer Tuna ile anlaştı.
Tamer Tuna Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığının ardından geçen sezonu Göztepe'de geçirmiş ve sezonu 6. sırada tamamlamıştı.
Tamer Tuna Sivasspor ile anlaştı
Göztepe'den ayrılan başarılı teknik direktör Tamer Tuna, 2018-19 sezonu için Sivasspor ile anlaşma sağladı.
Sezon sonunda Samet Aybaba ile yollarını ayıran Sivasspor Göztepe'den ayrılan ve ismi Trabzonspor ile anılan Tamer Tuna ile anlaştı.
Etiketler: Tamer Tuna , Sivasspor , Göztepe
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