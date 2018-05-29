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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. G.Saray'ın yıldızına sürpriz talip

ile anlaştı

'den ayrılan başarılı teknik direktör , 2018-19 sezonu için ile anlaşma sağladı.

Sezon sonunda Samet Aybaba ile yollarını ayıran 'den ayrılan ve ismi Trabzonspor ile anılan ile anlaştı.

Tamer Tuna Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığının ardından geçen sezonu Göztepe'de geçirmiş ve sezonu 6. sırada tamamlamıştı.

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  • 29 Mayıs 2018, Salı 12:58
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