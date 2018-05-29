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Başakşehirli 'ndan hakkında konuşulacak açıklamalar


Başakşehirli Emre Belözoğlu, Arda Turan'dan şampiyonluk yarışına kadar çok konuşulacak açıklamalara imza attı. İşte Emre'nin açıklamaları;

, 'ın her şeyden önce kardeşi gibi gördüğü bir isim olduğunu belirterek, "Arda'nın transferini çok büyük bir mutlulukla karşıladık. Arda adına talihsiz bir sene oldu. 6 ayda kariyerinde yaşamadığı sakatlıkları yaşadı. Eğer Arda, 6 ayda iki sakatlık yaşamasaydı bence biz şampiyon olurduk. Arda bize en az 8-9 puanlık fark yaptırırdı. 6-7 aylık oynamama döneminden gelip, üzerine iki sakatlık kolay değildir. Arda ile ilgili yapılan yorumlara çok fazla katılmıyorum. Hazır gelmemesine rağmen oynadığı 3-4 çok iyi maç olduğunu söyleyebilirim. Arda'nın sakatlıkları olmasaydı şampiyon olurduk." ifadelerini kullandı.

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  • 29 Mayıs 2018, Salı 18:56
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