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A 'ın sundan çıkarıldı

'un yıldız ismi , A 'ın Tunus ve ile oynayacağı özel maçlar öncesinde dan çıkarıldı.

A Milli Takımda sakatlık şoku!

'un yıldız ismi , A 'ın Tunus ve ile oynayacağı özel maçlar öncesinde dan çıkarıldı.

'den konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür, sol uyluk arka adalesindeki sakatlık nedeniyle A Milli Takımımızın Tunus ve Rusya ile oynayacağı özel maçlar öncesinde aday kadrodan çıkarıldı.

18 yaşındaki oyuncu, A Milli Takım'ın İstanbul'daki toplanışından itibaren takımdan ayrı olarak kendisi için özel olarak hazırlanan tedavi ve antrenman programı dahilinde çalışıyordu. Ancak sakatlığının özel maçlara dek iyileşmeyeceği anlaşıldığından, sağlık heyetinin önerisi ve teknik heyetin kararı ile futbolcunun kamp kadrosundan çıkarılması uygun bulundu.

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  • 29 Mayıs 2018, Salı 19:02
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