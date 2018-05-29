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'in forma tanıtımında bir tek yer almadı

'in yeni forma tanıtımında Portekizli dünya yıldızı yer almayan tek oyuncu oldu.

Herkes bunu soruyor: Ronaldo neden yok?

'in 2018-19 sezonu formalarının tanıtım görseli eflatun beyazlı ekibin resmi twitter hesabından kısa süre önce takipçilerle paylaşılırken bir detay dikkatlerden kaçmadı: Real Madrid'in yeni forma tanıtım görselinde Portekizli dünya yıldızı yer almayan tek oyuncu oldu.

Hal böyle olunca, Ronaldo'nun Real Madrid'den ayrılacağı iddiaları kısa sürede sosyal medyada aldı başını yürüdü...

severler bir süre önce gelecek sezon Real Madrid'de olup olmayacağı konusunda net bir cevap veremeyeceğini söyleyen Ronaldo'nun takımdan kesin ayrılacağı yorumunda bulunurken bazı taraftarlar da Ronaldo'nun tanıtımda yer almamasına tepki gösterdi.



REKLAM FİLMİ DE YAYINLANDI

Yeni sezon formalarının tanıtım görselinin yanı sıra, formaları üreten firmanın yeni reklam filmi de futbolseverlerin beğenisine sunuldu.

Reklam filminde Ronaldo gibi önümüzdeki sezon konusunda net bir cevap veremeyen rol alırken, Galli yıldızın yanı sıra filmde Marcelo, Karim Benzema, ve Nacho Fernandez de boy gösterdi.



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  • 29 Mayıs 2018, Salı 18:23
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