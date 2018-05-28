Türkiye-İran maçı izle | Milli maç hangi kanalda, ne zaman?

Türkiye-İran maçı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Yanı başımızda, Rusya'da, gerçekleştirilecek 2018 Dünya Kupası'nın dışında kalan ve teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde gelecek turnuvalar ve elemeler için hazırlıklarını sürdüren Ay Yıldızlılar, Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan İran'ı konuk edecek. Yeni bir yapılanmaya giden ve gelecek adına umut verecek bir takım olmak isteyen Millilerimiz İran karşısında galibiyete uzanmak istiyor. Diğer yandan İran ise turnuva öncesinde yapacağı hazırlık maçları ile hem kendini denemek hem de turnuvaya hazır gitmek istiyor.

TÜRKİYE-İRAN MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2018 Dünya Kupası öncesinde hazırlık maçları kapsamında Türkiye, İran ile karşılaşacak. Bu akşam saat 21.15'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maçı Özbekistan Futbol Federasyonu'dan hakem Valentin Kovalenko yönetecek, yardımcılıklarını ise Ruslan Serazitdinov ve Alisher Usmanov yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise FIFA kokartlı Türk hakem Hüseyin Göçek olacak. Türkiye-İran maçı S Sport kanalından canlı izlenebilecek.

7. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

A Milli Futbol Takımımız tarihinde 7. kez İran ile karşılacak. Geride kalan 6 maçta Türkiye 4 kez galip gelirken, 2 maç ise berabere sonuçlandı. İran'ın Ay Yıldızlılarımız karşısında galibiyeti bulunmuyor. Bu maçlarda Millilerimiz 12 gol atarken, kalesinde sadece 1 gol gördü.

İki takım ilk kez 1950'de İstanbul'da İnönü Stadı'nda hazırlık maçında karşılaşırken, bu maçı Türkiye 6-1 kazandı. O maçta gollerimizi Reha Eken (2), Lefter Küçükandonyadis (2) ve Halit Deringör kaydetti.

11 MAÇ SONRA İSTANBUL'DA

A Milli Futbol Takımı uzun süredir İstanbul'da maça çıkmıyordu. Son olarak 17 Kasım 2015'te yine Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda maça çıkan Milliler ardından son 11 maçını farklı kentlerde (Antalya, Eskişehir ve Konya) oynadı.

LUCESCU İLE 9. MAÇ

A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde 9. karşılaşmasına çıkacak. Daha önceki 8 maçta Ay Yıldızlılar 2 galibiyet, 4 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

İRAN, DÜNYA KUPASI'NDA

2018 Dünya Kupası'na Asya Elemelerini geçerek katılmaya hak kazanan İran bu süreçte yenilmedi. Asya Elemeleri 2. turunda D Grubu'nda mücadele eden İran, bu gurpta Umman, Türkmenistan, Guam ve Hindistan'ın önünde grubu lider tamamladı. Ardından 3. turda A Grubu'nda mücadele eden takım bu kez Güney Kore, Suriye, Özbekistan, Çin ve Katar'ın önünde namağlup lider oldu ve Rusya biletini aldı.