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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Altın kız

yeniden 'a

'in Portekizli yıldızı , takımından ayrılmaya hazırlanıyor.


Eski takımı 'a dönmeyi planlayan Ronaldo, Şampiyonlar Ligi final mücadelesinden sonra yaptığı açıklamalarla ayrılık sinyali vermişti.

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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi 20:25
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