Eski takımı Manchester United'a dönmeyi planlayan Ronaldo, UEFA Şampiyonlar Ligi final mücadelesinden sonra yaptığı açıklamalarla ayrılık sinyali vermişti.
Cristiano Ronaldo yeniden Manchester United'a
Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, takımından ayrılmaya hazırlanıyor.
Etiketler: Cristiano Ronaldo , Real Madrid , Manchester United , Jose Mourinho , İspanya Kral Kupası , Süper Kupa , UEFA , paris
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