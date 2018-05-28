Bursaspor'da yeniden göreve seçilen Başkan Ali Ay yönetiminin, sportif direktörlük için Cenk Ergün ile anlaşma sağladığı iddialarına kulüpten açıklama geldi. Yeşil-beyazlı kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bazı basın yayın organlarında ve internet sitelerinde Sportif Direktör olarak Cenk Ergün'le anlaşmaya vardığımız şeklinde haberler yer almaktadır. Sportif yapılanmayla ilgili çalışmalarımız devam etmekte olup henüz iddia edildiği gibi bir anlaşma söz konusu değildir.