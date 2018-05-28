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lı eski idareci ile anlaştı iddiası

Kulübü, 'ın eski sportif direktörü ile anlaşıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

'da yeniden göreve seçilen Başkan yönetiminin, sportif direktörlük için ile anlaşma sağladığı iddialarına kulüpten açıklama geldi. Yeşil-beyazlı kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bazı basın yayın organlarında ve internet sitelerinde Sportif Direktör olarak Cenk Ergün'le anlaşmaya vardığımız şeklinde haberler yer almaktadır. Sportif yapılanmayla ilgili çalışmalarımız devam etmekte olup henüz iddia edildiği gibi bir anlaşma söz konusu değildir.

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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi 14:59
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