;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Cimbom’dan yerli harekatı
  2. Bursaspor’da Ali Ay yeniden başkan seçildi

Taraftar ne dediyse o oldu

’un gidip ’in gelişinde büyük rol oynayan tribünler, Arda transferini veto etti... Müthiş desteğiyle şampiyonluğun büyük mimarı olan taraftarlar, seçim öncesi de Cengiz’e desteğini açıkladı

Taraftar ne dediyse o oldu
G.SARAY'ın son 1 yılına tribünler damgasını vurdu... Sarı-Kırmızılı taraftarlar ilk olarak Tudor'un gönderilişinde baş rol oynadı. Ardından ise Fatih Terim'le ilgili deklerasyon yayınlayıp 4. Terim döneminin başlamasında etkili oldular. Verdikleri tepkiyle Arda Turan transferini engelleyen tribünler, seçim öncesinde de Mustafa Cengiz'e destek açıklaması yaptı.
Etiketler: , , ,
  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ