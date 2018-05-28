G.SARAY'ın son 1 yılına tribünler damgasını vurdu... Sarı-Kırmızılı taraftarlar ilk olarak Tudor'un gönderilişinde baş rol oynadı. Ardından ise Fatih Terim'le ilgili deklerasyon yayınlayıp 4. Terim döneminin başlamasında etkili oldular. Verdikleri tepkiyle Arda Turan transferini engelleyen tribünler, seçim öncesinde de Mustafa Cengiz'e destek açıklaması yaptı.
Taraftar ne dediyse o oldu
Tudor’un gidip Fatih Terim’in gelişinde büyük rol oynayan tribünler, Arda transferini veto etti... Müthiş desteğiyle şampiyonluğun büyük mimarı olan taraftarlar, seçim öncesi de Cengiz’e desteğini açıkladı
Etiketler: Fatih Terim , Arda Turan , mustafa cengiz , TUDOR
- 28 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.