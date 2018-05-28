Taraftar ne dediyse o oldu

G.SARAY'ın son 1 yılına tribünler damgasını vurdu... Sarı-Kırmızılı taraftarlar ilk olarak Tudor'un gönderilişinde baş rol oynadı. Ardından ise Fatih Terim'le ilgili deklerasyon yayınlayıp 4. Terim döneminin başlamasında etkili oldular. Verdikleri tepkiyle Arda Turan transferini engelleyen tribünler, seçim öncesinde de Mustafa Cengiz'e destek açıklaması yaptı.