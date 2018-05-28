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- serisinin kazananı

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde () Doğu Konferansı finalinde 7. maça uzayan seriyi 'li kazandı.

LeBron James yeniden finalde

Amerikan Basketbol Ligi () play-off'ları doğu finali 7. maçında 'i 87 - 79 yenen , seriyi 4-3'le tamamladı ve 2018 NBA Finali'ne adını yazdıran ilk ekip oldu.

Karşılaşmada 35 sayı, 15 ribaund, 9 asist ve 2 blokluk performans sergileyen Cavaliers'ın yıldızı , üst üste 8. kez NBA Finali'nde oynamaya hak kazanarak kariyerinde çok önemli bir başarıya daha imza atmış oldu.

Batı Konferansı'ndan NBA finaline yükselecek takımı ise, ile Golden State Warriors arasında 29 Mayıs Salı günü sabaha karşı yapılacak son maç belirleyecek.

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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi 08:44
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