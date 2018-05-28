Eren’den ayrılık kararı

Sezonun bitmesiyle beraber Galatasaray'dan ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşmeye başladı. Bu sezon Bafetimbi Gomis'in arkasında kulübeye mahkum kalan Eren Derdiyok'un sürekli oynayabileceği bir takıma gitmeye karar verdiği öğrenildi.



KOLAYLIK İSTEYECEK

İsviçre Milli Takımı'nın formasını giyen Eren'e en yakın ilginin Basel'den olduğu belirtiliyor. Ayrıca birkaç Alman kulübünün de tecrübeli forvete teklif yaptığı ifade edildi. Eren Derdiyok'un kısa süre içinde Fatih Terim ve yönetime ayrılık kararını ileteceği öğrenildi. 1 yıl daha sözleşmesi olan yıldız futbolcu transferinde kolaylık da talep edecek.