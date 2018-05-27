Real Madrid'le oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde, Sergio Ramos'un acımasız faulüne maruz kalan ve sakatlanan Liverpoollu Muhammed Salah'ın Dünya Kupası'nda oynayıp oynamayacağı merak ediliyor.
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Liverpool arasında oynanan maçın 27. dakikasında sakatlanan Muhammed Salah için resmi açıklamalar geldi.
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