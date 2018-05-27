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  1. Garry Rodrigues'ten Beşiktaş açıklaması

Mohamed Salah 'nda oynayabilecek mi? Açıklama geldi

'le oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde, 'un acımasız faulüne maruz kalan ve sakatlanan lu 'ın 'nda oynayıp oynamayacağı merak ediliyor.

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Liverpool arasında oynanan maçın 27. dakikasında sakatlanan Muhammed Salah için resmi açıklamalar geldi.

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  • 27 Mayıs 2018, Pazar 15:09
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