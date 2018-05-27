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İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. Galatasaray'da rota İtalya!

'ten açıklaması

'ın yıldız ismi Yunan basınına özel açıklamalarda bulundu.

'da bu sezon özellikle ligin ikinci yarısında sergilediği başarılı performansla takımının şampiyonluğunda büyük katkı sahibi olan , Yunan basınına konuştu. Yıldız futbolcu haberleri ve geleceğiyle ilgili de net ifadeler kullandı.

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  • 27 Mayıs 2018, Pazar 14:33
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