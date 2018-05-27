Galatasaray'da bu sezon özellikle ligin ikinci yarısında sergilediği başarılı performansla takımının şampiyonluğunda büyük katkı sahibi olan Garry Rodrigues, Yunan basınına konuştu. Yıldız futbolcu transfer haberleri ve geleceğiyle ilgili de net ifadeler kullandı.
Garry Rodrigues'ten Beşiktaş açıklaması
Galatasaray'ın yıldız ismi Yunan basınına özel açıklamalarda bulundu.
Etiketler: Beşiktaş , Garry Rodrigues , Galatasaray , transfer , PAOK
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