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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Mohamed Salah Dünya Kupası'nda oynayabilecek mi?

ile anlaşma sağladı

Uzun süredir 'e bir yardımcı arayan yönetimi, son olarak Bandırmaspor'u çalıştıran ile el sıkıştı.

Beşiktaşta sürpriz imza!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan yönetimi, teknik direktör 'in yardımcı antrenörü konusunda da somut adımları atıyor.

ANLAŞMA TAMAM
NTV Spor'un haberine göre; Siyah-beyazlı takımın eski futbolcularından ile görüşen futbol komitesi, anlaşmaya vardı.

Şimşek teklifi kabul ederken, son kararı Şenol Güneş verecek. Deneyimli çalıştırıcı Yusuf Şimşek'in ekibinde yer almasına onay verirse, 1 hafta içinde imzalar atılacak.

Güneş'in Şimşek'e olumlu baktığı öğrenildi.

3 YIL BEŞİKTAŞ'TA OYNAMIŞTI
2008-2011 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Şimşek, 2012'de futbolculuk kariyerini noktladı.Yusuf Şimşek geride kalan 6 yılda Turgutluspor, Karşıyaka, Antalyaspor, Mersin İdmanyurdu ve Bandırmaspor'da teknik direktörlük yaptı.

42 yaşındaki futbol adamı son olarak geçen sezon kısa bir süre Denizlispor teknik direktörlüğü görevinde bulundu.

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  • 27 Mayıs 2018, Pazar 16:40
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