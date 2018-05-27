Galatasaray için İtalyan basınından flaş bir Samuel Bastien transferi iddiası geldi. Gelecek sezon transfer çalışmalarına Fatih Terim önderliğinde başlayan Galatasaray'ın İtalya Serie A ekiplerinden Chievo'nun 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Samuel Bastien'in sarı kırmızılı takımın bünyesine katılabileceği yazıldı.
Galatasaray'da rota Samuel Bastien'e döndü
Etiketler: Galatasaray , samuel bastien , Fatih Terim , transfer
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