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'da rota 'e döndü

için İtalyan basınından flaş bir i iddiası geldi. Gelecek sezon transfer çalışmalarına önderliğinde başlayan Galatasaray'ın İtalya Serie A ekiplerinden Chievo'nun 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Samuel Bastien'in sarı kırmızılı takımın bünyesine katılabileceği yazıldı.

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  • 27 Mayıs 2018, Pazar 14:06
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