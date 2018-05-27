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Fener'e profesörü

Yıldırım’ın kozu olan ’nin adı “” oldu. Başındaki isim ise Chris van Puyvelde.... ’da son 3 nesil jenerasyonunda Chris van Puyvelde’nin ismi var. Hazard, Lukaku, Kompany, Witsel gibi yıldızlar onun sisteminde yetişti

Fenere futbol profesörü
Fenerbahçe'nin "Futbolda kalkınma projesi"nin adı belli olurken başına kimin geçeceği de ortaya çıktı. Projenin adı "Siyah Çoraplılar Futbol Akademisi" olacak. Başına geçecek isim ise Belçka'da profesörü olarak isimlendirilen 58 yaşındaki Chris van Puyvelde olacak.

ŞEKİP MOSTOROLU BİLGİ VERDİ
Asbaşkan Şekip Mosturoğlu ile altyapı sorumlusu Müjdat Yetkiner, proje hakkında bilgiler verdi. Mosturoğlu, "Bizim modelimiz Real Madrid gibi. Bu proje, birkaç tane Altınordu projesi" dedi.

BELÇİKA'DA EFSANE
Mosturoğlu'nun isim vermediği ancak Ağustos'ta gelecek kişinin futboluna yön veren Chris van Puyvelde olduğu netleşti.

​3 JENERASYON ONUN!
'Profesör' lakaplı 58 yaşındaki futbol adamı, Belçika Futbol Federasyonu'nda direktörlük yapıyor. Belçika'da son 3 jenarasyonun mimarı olarak görülüyor.

YILDIZLAR GEÇİDİ...
Hazard, Lukaku, Kompany, Witsel ve birçok yıldız onun eğitiminden geçtiler. Chris Van Puyvelde, Yıldırım'ın en önemli kozların biri olarak görülüyor.
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