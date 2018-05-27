Fenerbahçe'nin "Futbolda kalkınma projesi"nin adı belli olurken başına kimin geçeceği de ortaya çıktı. Projenin adı "Siyah Çoraplılar Futbol Akademisi" olacak. Başına geçecek isim ise Belçka'da futbol profesörü olarak isimlendirilen 58 yaşındaki Chris van Puyvelde olacak.
ŞEKİP MOSTOROLU BİLGİ VERDİ
Asbaşkan Şekip Mosturoğlu ile altyapı sorumlusu Müjdat Yetkiner, proje hakkında bilgiler verdi. Mosturoğlu, "Bizim modelimiz Real Madrid gibi. Bu proje, birkaç tane Altınordu projesi" dedi.
BELÇİKA'DA EFSANE
Mosturoğlu'nun isim vermediği ancak Ağustos'ta gelecek kişinin Belçika futboluna yön veren Chris van Puyvelde olduğu netleşti.
3 JENERASYON ONUN!
'Profesör' lakaplı 58 yaşındaki futbol adamı, Belçika Futbol Federasyonu'nda direktörlük yapıyor. Belçika'da son 3 jenarasyonun mimarı olarak görülüyor.
YILDIZLAR GEÇİDİ...
Hazard, Lukaku, Kompany, Witsel ve birçok yıldız onun eğitiminden geçtiler. Chris Van Puyvelde, Yıldırım'ın en önemli seçim kozların biri olarak görülüyor.
ŞEKİP MOSTOROLU BİLGİ VERDİ
Asbaşkan Şekip Mosturoğlu ile altyapı sorumlusu Müjdat Yetkiner, proje hakkında bilgiler verdi. Mosturoğlu, "Bizim modelimiz Real Madrid gibi. Bu proje, birkaç tane Altınordu projesi" dedi.
BELÇİKA'DA EFSANE
Mosturoğlu'nun isim vermediği ancak Ağustos'ta gelecek kişinin Belçika futboluna yön veren Chris van Puyvelde olduğu netleşti.
3 JENERASYON ONUN!
'Profesör' lakaplı 58 yaşındaki futbol adamı, Belçika Futbol Federasyonu'nda direktörlük yapıyor. Belçika'da son 3 jenarasyonun mimarı olarak görülüyor.
YILDIZLAR GEÇİDİ...
Hazard, Lukaku, Kompany, Witsel ve birçok yıldız onun eğitiminden geçtiler. Chris Van Puyvelde, Yıldırım'ın en önemli seçim kozların biri olarak görülüyor.
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