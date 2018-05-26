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  1. TFF 1.Lig'e yükselecek son takım belli oluyor

, ile temasa geçti

Teknik adam arayışlarını sürdüren 'da gündeme sürpriz bir isim geldi.

Trabzonspor, Tamer Tuna ile temasa geçti

, , gibi isimlerle görüşen yönetimi 'nın da kapısını çaldı.

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un haberine göre yönetim, ile geride bıraktığımız sezonda büyük çıkış yakalayan ancak geçtiğimiz günlerde sürpriz şekilde temsilcisiyle yolları ayrılan Tamer Tuna ile temasa geçti.

41 yaşındaki teknik adamla gerçekleşen ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenilirken, detayların konuşulmasının ardından imza atabileceği belirtildi.

Trabzonspor Genel Koordinatörü Özkan Sümer de DHA'ya yaptığı açıklamada, "Hocamız 2 gün içinde takıma katılacak ve yerli bir isim olacak. Teknik direktörün de resmi olarak takıma katılmasıyla transfer çalışmaları hızlanacak" diye konuştu.

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  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi 10:07
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