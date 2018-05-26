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  1. Şampiyonlar Ligi'nde final zamanı

-Afyonspor maçı ne zaman? Sakaryaspor-Afyonspor maçı hangi kanalda?

Türkiye alt liglerinde yükselme heyecanı sürüyor. -Afyonspor arasında oynanacak mücadele sonu kazanan takım 1.Lig'e yükselecek. Peki ama Sakaryaspor-Afyonspor maçı ne zaman? Sakaryaspor-Afyonspor maçı hangi kanalda? Sakaryaspor-Afyonspor maçı saat kaçta? Sakaryaspor-Afyonspor maçı nerede oynanacak?

TFF 1.Lige yükselecek son takım belli oluyor

1. Lig'e çıkacak son takım Pazar günü ile arasında oynanacak mücadelenin ardından belli olacak. Mersin Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Sakaryaspor ile Afjet Afyonspor TFF 1. Lig'e çıkmak için karşı karşıya gelecek.

Sakaryaspor - Afyonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?


Sakaryaspor ile Afjet Afyonspor arasında 27 Mayıs Pazar günü saat 21.30'da oynanacak TFF 2. Lig Play-Off finali TRTSPOR'dan canlı yayınlanacak.

Mersin Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

2 Lig Beyaz Grup'u 5. sırada bitiren Sakaryaspor Play-Off karşılaşmalarında Bandırmaspor ve Gümüşhanespor'u saf dışı bırakmıştı.

Afjet Afyonspor ise 2. Lig Kırmızı Grup'u 70 puanla 3. sırada bitirmişti. Afyonspor daha sonra sırasıyla Sivas Belediye ve Keçiörengücü'nü geçerek adını finale yazdırmıştı.

Batuhan Karadeniz cezalı
Sakaryaspor'un golcüsü , yarı final rövanş maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Pazar günü oynanacak final maçında forma giyemeyecek. Play-Off maçlarında 5 gol atan Batuhan Karadeniz, son maçta gördüğü kırmızı kart sonrası sahayı gözyaşları ile terk etmişti.

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  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi 09:27
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