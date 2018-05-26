TFF 1. Lig'e çıkacak son takım Pazar günü Sakaryaspor ile Afjet Afyonspor arasında oynanacak mücadelenin ardından belli olacak. Mersin Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Sakaryaspor ile Afjet Afyonspor TFF 1. Lig'e çıkmak için karşı karşıya gelecek.

Sakaryaspor - Afyonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?



Sakaryaspor ile Afjet Afyonspor arasında 27 Mayıs Pazar günü saat 21.30'da oynanacak TFF 2. Lig Play-Off finali TRTSPOR'dan canlı yayınlanacak.



Mersin Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.



2 Lig Beyaz Grup'u 5. sırada bitiren Sakaryaspor Play-Off karşılaşmalarında Bandırmaspor ve Gümüşhanespor'u saf dışı bırakmıştı.



Afjet Afyonspor ise 2. Lig Kırmızı Grup'u 70 puanla 3. sırada bitirmişti. Afyonspor daha sonra sırasıyla Sivas Belediye ve Keçiörengücü'nü geçerek adını finale yazdırmıştı.



Batuhan Karadeniz cezalı

Sakaryaspor'un golcüsü Batuhan Karadeniz, yarı final rövanş maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Pazar günü oynanacak final maçında forma giyemeyecek. Play-Off maçlarında 5 gol atan Batuhan Karadeniz, son maçta gördüğü kırmızı kart sonrası sahayı gözyaşları ile terk etmişti.