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de mutlu sona ulaştı! kimdir?

Bu sezon Süper Lig'i 4. sırada bitiren ve kadrosunun yaş ortalaması yükselen yeniden yapılanma içerisine girdi. Siyah Beyazlı kulüp Dorukhan Toköz'ün ardından ile de anlaşma sağladı.

Beşiktaştan bir transfer daha

Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmesine rağmen ligde umduğunu bulanmayan ; Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir'in ardından ligi dördüncü sırada bitirerek taraftarını hüsrana uğratmıştı.

Yeni sezon çalışamalarına UEFA Avrupa Ligi ön elemesi sebebiyle erken açacak olan Kara Kartal, çalışmalarıan da hız verdi. Daha önce Eskişehirspor'la sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz'ü 3 yıllığına renklerini bağlamıştı.

Beşiktaş, genç bir futbolcuyu daha renklerine kattı. Siyah-Beyazlılar, 'da forma giyen gurbetçi futbolcu ile anlaşmaya vardı.

20 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın Sivasspor'la oynadığı maçı Vodafone Park'ta seyretmişti. Ahmet Canbaz, sosyal medya hesabından da Beşiktaş resmi hesabı, Başkan Fikret Orman, Quaresma ve Tolgay Arslan'ı takibe aldı.

AHMET CANBAZ KİMDİR?

27 Nisan 1998'de Almanya'nın Hannover kentinde doğan genç futbolcu futbola bulunduğu şehrin takımı Hannover 96'nın alt yapısında başladı. Daha sonra 15 yaşında Eintracht Braunschweig'a transfer olan Canbaz, bu takımda çeşitli alt yaş kategorilerinde oynadı. Türk Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giyen başarılı oyuncu forvet arkası ve sol açık mevkilerinde oynayabiliyor. 180 boyundaki genç oyuncu sağ ayağını kullanıyor.

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  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi 13:17
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