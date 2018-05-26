Sezonu 3. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir'den iç transferde flaş bir hamle geldi... Turuncu- Lacivertli kulüp, 38 yaşındaki takım kaptanı Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Tecrübeli yıldız hakkında bir süredir "Futbolu bırakacak" iddiaları ortaya atılıyordu. Emre Belözoğlu imza sonrası, "Benim son senem olacak. Ardından teknik direktörlük veya spor yöneticiliği arasında karar vereceğim. Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutluyorum. Hak edilmiş bir başarı" şeklinde konuştu.
Emre Belözoğlu imzayı attı!
Başakşehir yönetimi, futbolu bırakacağı öne sürülen 38 yaşındaki yıldızla 1 yıllık sözleşme imzaladı...
Etiketler: Başakşehir , futbol , Galatasaray , Emre Belözoğlu
- 26 Mayıs 2018, Cumartesi
- Gazete
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