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imzayı attı!

yönetimi, u bırakacağı öne sürülen 38 yaşındaki yıldızla 1 yıllık sözleşme imzaladı...

Emre Belözoğlu imzayı attı!
Sezonu 3. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir'den iç transferde flaş bir hamle geldi... Turuncu- Lacivertli kulüp, 38 yaşındaki takım kaptanı Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Tecrübeli yıldız hakkında bir süredir "u bırakacak" iddiaları ortaya atılıyordu. Emre Belözoğlu imza sonrası, "Benim son senem olacak. Ardından teknik direktörlük veya spor yöneticiliği arasında karar vereceğim. Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutluyorum. Hak edilmiş bir başarı" şeklinde konuştu.
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  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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