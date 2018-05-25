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'den 'a şok ceza

, ligin son haftalarında gördüğü kırmızı kartlar nedeniyle ve Mossoro'ya para cezası kesti.

Başakşehirden Arda Turana şok ceza

Medipol , Sivasspor maçında hakemi ittiği için kırmızı kart gören, daha sonra PFDK'dan 16 maç ceza alan 'a para cezası verdi.

Kulüp, dün Tahkim Kurulunun cezasını 10 maça indirdiği Arda Turan'a 250 bin euro para cezası kesti.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun 32. haftasında Sivasspor ile oynadığımız maçta kırmızı kart gören futbolcularımızdan Arda Turan'a 250 bin euro, Marcio Mossoro'ya ise 50 bin euro para cezası verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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  • 25 Mayıs 2018, Cuma 15:01
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