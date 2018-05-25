Ozan Korkut kimdir? Ne iş yapıyor, kaç yaşında?

Ozan Korkut, Galatasaray Kulübü'nün 19 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 26 Mayıs'ta yapılacak Seçimli Olağan Genel Kurul'da başkanlığa resmen aday olduğunu açıkladı ve yönetim kurulu listesini divan kurulu başkanlığına bildirdi.



İşte Ozan Korkut ile alakalı genel bilgiler ve bilinmeyenler...

OZAN KORKUT KİMDİR?



Daha önce 2011 ve 2015 yıllarında Turgay Kıran'ın listesinde bulunan Ozan Korkut 44 yaşında. Daha önce camianın tanınan isimlerinden olan Ergun Gürsoy ve Mehmet Cansun'un reklam şirketlerinde çalışarak sektöre giriş yaptı. Şuan da reklam şirketi bulunan Korkut, Galatasaray Lisesi mezunu. Bir dönem Galatasaray'ın basket takımında oynanan Korkut, Galatasaray Kulübü'nün 19 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanmaması halinde ise 26 Mayıs'ta yapılacak Seçimli Olağan Genel Kurul'da başkanlığa resmen aday olduğunu açıkladı ve yönetim kurulu listesini divan kurulu başkanlığına iletti.

OZAN KORKUT'UN LİSTESİ

Korkut'un yönetim kurulu listesi şu şekilde:Tuncer HuncaŞener MacunBurak ElmasAdnan ÖztürkFehmi Naci CansunBaşar S. YücelCem ErsanMete İkizReşit Sinanlıİsmail Gökhan EsinBurak AltınbaşakM. Tuba Toprak TuncelTunca HazinedaroğluCenk SoyerCemal Murat Akar