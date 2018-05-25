Real Madrid- Liverpool Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Hangi kanalda?

Real Madrid, 12 kez kazandığı Şampiyonlar Ligi kupasıyla en çok kazanan takım. Son iki senenin şampiyonu Real Madrid kupayı müzesine götürerek üst üste üçüncü kez bu sevinci yaşama peşinde. İngiltere'nin en çok Şampiyonlar Ligi kazanan takımı ise Liverpool.

Şampiyonlar Ligini 5 kez kazanan Liverpool'un yaşadığı en değerli şampiyonluk 2004-2005 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, 25 Mayıs 2005'te İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İtalyan ekini Milan'ı 3-0 geriden gelerek mağlup ederek kazandığı kupa gösteriliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile Liverpool karşı karşıya geliyor.





DEV MAÇ MAZİC'İN

Maçı Sırp hakem Milorad Mazic yönetecek.

Mazic'in yardımcılıklarını Sırbistan'dan Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapacak. Fransız Clement Turpin'in dördüncü hakem olacağı final karşılaşmasında, Sırp Nenad Djokic ve Danilo Grujic ilave yardımcı hakem görevini üstlenecek. Mücadelenin yedek hakemi ise Sırp Nemanja Petrovic olacak.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda 26 Mayıs Cumartesigünü 21.45'te başlayacak olan maç TRT ekranlarından canlı ve şifresizyayınlanacak.





YARI FİNAL

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Roma ile Liverpool, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştı.

İtalyan temsilcisi Roma, İngiliz ekibi Liverpool'un 5-2'lik galibiyetinin rövanşında İtalya'da rakibini 4-2 yenmesine karşın turnuvaya veda etti. Liverpool ise finalde İspanyol devi Real Madrid'in rakibi oldu.

Yarı final rövanş maçı, karşılıklı gollerle başladı. Kontrataklarla etkili olan Liverpool'da Roberto Firmino'nun ara pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Sadio Mane, yerden düzgün bir vuruşla 9. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

Ataklarını sıklaştıran Roma'da sağ kanattan Alessandro Florenzi'nin ortasında Stephan El Shaarawy kafayla topu ceza sahasına doğru indirdi. Liverpoollu James Milner, üzerine gelen meşin yuvarlağı ters bir kafa vuruşu yaparak kendi ağlarına gönderdi ve maçta skor, 15. dakikada 1-1 oldu.

Roma, ikinci yarıya golle başladı. El Shaarawy'nin ceza sahasının sol tarafından sert şutunda kaleci Loris Karius'tan dönen topu iyi takip eden Edin Dzeko, düzgün bir vuruşla 52. dakikada skoru 2-2'ye getirdi.

Üst üste ataklar geliştiren Roma'da topa buluşan Radja Nainggolan, ceza sahası dışından çok sert bir vuruşla ağları sarsarak 86. dakikada takımını 3-2 öne geçirdi.

Roma'da Lorenzo Pellegrini'nin yerine 53. dakikada oyuna dahil olan milli oyuncu Cengiz Ünder, ceza sahası içinde Liverpoollu Ragnar Klavan'ın topa elle müdahale etmesini sağlayarak takımına penaltı kazandırdı. Penaltı atışını kullanan Nainggolan, 90+4'üncü dakikada takımı 4-2 öne geçirdi ve mücadele bu skorla sona erdi.

İlk maçı evinde 5-2 kazanan Liverpool, deplasmandaki maçı 4-2 kaybetmesine rağmen finalde İspanya temsilcisi Real Madrid'in rakibi oldu.