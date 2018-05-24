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’a 5 milyon Euro

İtalyan ekibi Roma’nın Tolgay için ’a 5 milyon Euro’luk teklif sunduğu öğrenildi

Tolgay Arslan’a 5 milyon Euro
Beşiktaş'ın deneyimli orta saha oyuncusu Tolgay Arslan'a İtalyan kancası... 28 yaşındaki futbolcu için ile temasa geçen Roma, Siyah- Beyazlılara 5 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Bu rakamı az bulan Beşiktaş yönetimi ise Roma kulübünüe ret cevabı verdi. Siyah-Beyazlılar'ın Tolgay'ı 10 milyon Euro'dan aşağı bir rakama satmayacağı öğrenildi.
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  • 24 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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