Beşiktaş'ın deneyimli orta saha oyuncusu Tolgay Arslan'a İtalyan kancası... 28 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş ile temasa geçen Roma, Siyah- Beyazlılara 5 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Bu rakamı az bulan Beşiktaş yönetimi ise Roma kulübünüe ret cevabı verdi. Siyah-Beyazlılar'ın Tolgay'ı 10 milyon Euro'dan aşağı bir rakama satmayacağı öğrenildi.
Tolgay Arslan’a 5 milyon Euro
İtalyan ekibi Roma’nın Tolgay için Beşiktaş’a 5 milyon Euro’luk teklif sunduğu öğrenildi
Etiketler: Tolgay Arslan , Beşiktaş
- 24 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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