;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Süper Lig'in yıldızı formayı giydi sosyal medya sallandı

Finali'nin adresi

2020 finalinin 'nda yapılacağı açıklandı.

Dev final İstanbulda

İcra Komitesi, 2020 finalinin 'nda oynanacağını açıkladı.

Bir kez daha bir Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak olan Atatürk Olimpiyat Stadı, Lizbon'daki Estadio da Luz Stadı'yla yarıştı ve bu yarıştan zaferle ayrıldı.

Ukrayna'da gerçekleşen toplantının ardından müjdeli haber açıklandı.

İKİNCİ KEZ EV SAHİBİYİZ
Atatürk Olimpiyat Stadı 2005 yılındaki unutulmaz -Milan maçına da ev sahipliği yapmıştı. Normal süresi 3-3 sonuçlanan ve penaltılara kalan maç sonrası Liverpool, Avrupa'nın en büyüğü olmuştu.

Etiketler: , , , ,
  • 24 Mayıs 2018, Perşembe 14:54
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ