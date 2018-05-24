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  1. Dev final İstanbul'da

, 'ın cezasını 10 maça indirdi

, Medipol Başakşehirli futbolcu 'a verilen 16 maçlık cezayı 10 maça indirdi

Tahkim Kurulundan flaş Arda Turan kararı

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün futbolcusu ile ilgili, PFDK'nın 10.05.2018 tarihli E.2017-2018/970 K.2017-2018/1154 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde:

- Duruşma talebinin reddine,

- PFDK tarafından verilen 16 resmi müsabakadan men ve 39.000,00 TL para cezasının; 10 resmi müsabakadan men ve 39.000,00 TL para cezası olarakdüzeltilerek onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

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  • 24 Mayıs 2018, Perşembe 16:25
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