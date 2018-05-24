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İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. Fenerbahçe'den çifte bomba

sporlu Diagne forması giydi

lı futbolcu formasıyla paylaşım yaptı ,sosyal medya sallandı.

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  • 24 Mayıs 2018, Perşembe 12:45
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