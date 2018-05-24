Kasımpaşa'da performansıyla beğeni toplayan Mbaye Diagne, Trabzonspor forması giyerek sosyal medyada paylaşım yaptı.
Kasımpaşasporlu Diagne Trabzonspor forması giydi
Kasımpaşalı futbolcu Trabzonspor formasıyla paylaşım yaptı ,sosyal medya sallandı.
Etiketler: Trabzonspor , Kasımpaşa , Juventus , transfer , Mbaye Diagne
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