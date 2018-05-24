F.Bahçe Alman defans Holger Badstuber ve İtalyan golcü Mario Balotelli için nabız yoklamaya başladı. Aziz Yıldırım bu seçimde başkanlığını koruması halinde, yeni sezona iddialı bir kadroyla girecek.
Fenerbahçe'den Mario Balotelli ve Holger Badstuber hamlesi
Etiketler: Mario Balotelli , Aziz Yıldırım , holger badstuber , transfer , Fenerbahçe
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