;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Trabzonspor’da maaş revizyonu
  2. josef'e Wolves kancası

Carlos Kameni’nin yerine Krul iddiası!

’de ’ın başkan seçilmesi halinde Brighton’ın kalecisi Krul’u edeceği öne sürüldü

Carlos Kameni’nin yerine Krul iddiası!
Fenerbahçe'de başkanlık ine sayılı günler kaldı... Başkan adayları çalışmalarını sürdürürken bir yandan da için mesai harcıyor. Sarı-Lacivertliler'de Aziz Yıldırım yeniden başkan seçilmesi halinde Hollandalı kaleci Tim Krul'u bitirecek. ekiplerinden Brighton'da forma giyen 30 yaşındaki eldiven için seçim sonrası resmi görüşmeler başlayacak.
Etiketler: , , , , ,
  • 24 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ