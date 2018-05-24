Ait olduğumuz yere dönüyoruz

Galatasaray savunmasının en önemli isimlerinden Maicon Roque sezonu değerlendirdi... Şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiklerini söyleyen Brezilyalı yıldız, "Ne kadar iyi bir takım olduğumuzu, neler yapabileceğimizi direkt rakiplerimiz olan Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında gösterdik. Çok önemli maçlardı. Şampiyonluk yarışındaki direkt rakiplerimizdi. İki maçta da iyi futbol oynayarak galip gelmeyi başardık. O yüzden herhangi bir stresimiz yoktu" diye konuştu. Fatih Terim'in şampiyonluk tweetlerine katıldıklarını söyleyen Maicon, "Şimdi ait olduğumuz yere tekrardan geri dönüyoruz" ifadesini kullandı.