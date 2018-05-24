Galatasaray savunmasının en önemli isimlerinden Maicon Roque sezonu değerlendirdi... Şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiklerini söyleyen Brezilyalı yıldız, "Ne kadar iyi bir takım olduğumuzu, neler yapabileceğimizi direkt rakiplerimiz olan Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında gösterdik. Çok önemli maçlardı. Şampiyonluk yarışındaki direkt rakiplerimizdi. İki maçta da iyi futbol oynayarak galip gelmeyi başardık. O yüzden herhangi bir stresimiz yoktu" diye konuştu. Fatih Terim'in şampiyonluk tweetlerine katıldıklarını söyleyen Maicon, "Şimdi ait olduğumuz yere tekrardan geri dönüyoruz" ifadesini kullandı.
Ait olduğumuz yere dönüyoruz
Cimbom’un Brezilyalı stoperi Maicon, Fatih Terim’in Şampiyonlar Ligi tweetlerine katıldığını belirterek, “Evet geliyoruz. Ait olduğumuz yere geri dönüyoruz” diye konuştu...
Etiketler: Fatih Terim , Beşiktaş , Galatasaray , Başakşehir
- 24 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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