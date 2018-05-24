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A Milliler maçı için hazırlıklarına başladı

A Milliler İran maçı için hazırlıklarına başladı
A , 28 Mayıs Pazartesi günü 'la oynayacağı dostluk maçının hazırlıklarına dün başladı.. Hasan Doğan Kamp Merkezi'nde teknik direktör yönetiminde çalışan A Milliler'de tedbir amaçlı idmanı yarıda bıraktı. Sakatlığı olan kadrodan çıkarılırken yerine ise Berkay Özcan dahil edildi.

YENİ SEZONA HAZIRLANIYOR
İngiltere Premier Lig ekibi Everton'daki performasıyla göğsümüzü kabartan Cenk Tosun, sezon bitmesine rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Acıbadem Sports'da 1 haftadır performans, dayanıklılık ve kondisyon antrenmanlarını sürdüren Cenk Tosun, kondisyoner ve performans eğitmeni Celal Başoğlu ile yeni sezona hazırlanıyor.

'YI DEVİREN FENER SERİDE ÖNE GEÇTİ
Basketbol Süper Ligi ilk maçında Doğuş sahasında Sakarya'yı 81-66 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti. Dün oynanan diğer çeyrek final maçında , Banvit'e 79-77 yendi.
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  • 24 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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