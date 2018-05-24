A Milliler İran maçı için hazırlıklarına başladı

A Milli Takımımız, 28 Mayıs Pazartesi günü İran'la oynayacağı dostluk maçının hazırlıklarına dün başladı.. Hasan Doğan Kamp Merkezi'nde teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde çalışan A Milliler'de Cengiz Ünder tedbir amaçlı idmanı yarıda bıraktı. Sakatlığı olan Hakan Çalhanoğlu kadrodan çıkarılırken yerine ise Berkay Özcan dahil edildi.
CENK TOSUN YENİ SEZONA HAZIRLANIYOR
İngiltere Premier Lig ekibi Everton'daki performasıyla göğsümüzü kabartan Cenk Tosun, sezon bitmesine rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Acıbadem Sports'da 1 haftadır performans, dayanıklılık ve kondisyon antrenmanlarını sürdüren Cenk Tosun, kondisyoner ve performans eğitmeni Celal Başoğlu ile yeni sezona hazırlanıyor.
SAKARYA'YI DEVİREN FENER SERİDE ÖNE GEÇTİ
Basketbol Süper Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Doğuş sahasında Sakarya'yı 81-66 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti. Dün oynanan diğer çeyrek final maçında Beşiktaş, Banvit'e 79-77 yendi.
CENK TOSUN YENİ SEZONA HAZIRLANIYOR
İngiltere Premier Lig ekibi Everton'daki performasıyla göğsümüzü kabartan Cenk Tosun, sezon bitmesine rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Acıbadem Sports'da 1 haftadır performans, dayanıklılık ve kondisyon antrenmanlarını sürdüren Cenk Tosun, kondisyoner ve performans eğitmeni Celal Başoğlu ile yeni sezona hazırlanıyor.
SAKARYA'YI DEVİREN FENER SERİDE ÖNE GEÇTİ
Basketbol Süper Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Doğuş sahasında Sakarya'yı 81-66 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti. Dün oynanan diğer çeyrek final maçında Beşiktaş, Banvit'e 79-77 yendi.
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