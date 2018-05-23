Trabzon kaleden yıkıldı

Süper Lig'de sezona şampiyonluk paralosıyla başlayan ancak ligi 5. sırada bitiren Trabzonspor, kalesini gole kapatamadı. Bu sezon rakip fileleri 63 kez sarsarak son 7 yılın en golcü takımı olan Bordo- Mavililer kalesinde ise tam 51 gol gördü. Kalesini gole kapayamayan Trabzonspor, skorer bir takım olmasına rağmen ligde şampiyonluk yarışının bir hayli gerisinde kaldı ve taraftarını büyük bir hayal kırıklığına uğrattı.
EVİNDE DAHA ÇOK GOL YEDİ
Sezonu 5. sırada tamamlayan Trabzonspor, kalesinde en çok gol gören takımlar sıralamasında ise ilk 10 takım içerisinde yer aldı. Toplamda 51 gol yiyen Trabzonspor, bu gollerin 28'ini evinde, 23'ünü ise deplasmanlarda kalesinde gördü. Bordomavililer aynı zamanda 78 gollü Fenerbahçe, 75 gollü Galatasaray ve 69 gol atan Beşiktaş'tan sonra sezonun en golcü takımı oldu. Trabzon, attığı gol sayısında lig dördüncüsü Başakşehir'i geride bıraktı.
EVİNDE DAHA ÇOK GOL YEDİ
Sezonu 5. sırada tamamlayan Trabzonspor, kalesinde en çok gol gören takımlar sıralamasında ise ilk 10 takım içerisinde yer aldı. Toplamda 51 gol yiyen Trabzonspor, bu gollerin 28'ini evinde, 23'ünü ise deplasmanlarda kalesinde gördü. Bordomavililer aynı zamanda 78 gollü Fenerbahçe, 75 gollü Galatasaray ve 69 gol atan Beşiktaş'tan sonra sezonun en golcü takımı oldu. Trabzon, attığı gol sayısında lig dördüncüsü Başakşehir'i geride bıraktı.
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