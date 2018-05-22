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Tünelin ucundaki ışığı gören aday oldu!

Tünelin ucundaki ışığı gören aday oldu!
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, şampiyonluk sonrası önemli açıklamalar yaptı. Cengiz, "Yaşadığımız bu gururu anlatamam. Benim için çok özel bir şampiyonluk oldu." dedi.

RAKİPLERE GÖNDERME
Kongre öncesi rakiplerine gönderme yapan Cengiz, "Tünelin ucundaki ışığı görmüşleri ki bu kadar aday ortaya çıktı" ifadelerini kullandı. Cengiz ayrıca UEFA'dan ceza gelmesini engellediklerini söyledi.
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  • 22 Mayıs 2018, Salı 01:52
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