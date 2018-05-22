Önce virüsleri kazıyacağız

Tarihindeki 21. şampiyonluğa imza atan Galatasaray bol aksiyonlu, inişli çıkışlı, acısıyla tatlısıyla hafızalara kazınan bir sezonu geride bıraktı... 17. haftada Igor Tudor'un yerine göreve gelen Fatih Terim kuşkusuz bu büyük başarının en büyük mimarı oldu. Ancak sezon başında, yani şampiyon kadronun kurulması aşamasında çok önemli ve hayati adımlar atıldı.
1 HAFTADA ÇÖZDÜ
Yazılarımda teknik adamlığını sürekli eleştirsem de Tudor kadrodaki hastalığı çok iyi teşhis etti. Ve uzun süredir yapılamayan kadro operasyonuna imza atıldı. Şubat 2017'de göreve gelen Hırvat hoca aslında 1 hafta içinde takımın sıkıntısını çözmüştü; Florya'yı futbolcular ele geçirmişti. Zaten göreve gelir gelmez Bruma'yı kadro dışı bırakan, ardından Sneijder ve De Jong'la büyük problemler yaşayan Tudor, mecburen sezonu bu kadroyla tamamladı. Sezonun bitmesinin ardından ise düğmeye basıldı.
EN KRİTİK HAMLE
Cenk Ergün'le bir araya gelen Tudor, belki de şampiyonluğun fitilini ateşleyen ilk hamleyi yaptı. Hırvat hoca, "Takımdaki virüsları kazımalıyız. Eğer bunu yapa- mazsak kim gelirse gelsin başarıyı yakalayamayız" ifadesini kullandı. Cenk Ergün ardından Başkan Dursun Özbek'le görüştü ve büyük operasyon için düğmeye basıldı. Tudor'un 'kadrodaki virüs' olarak değerlendirdiği Wesley Sneijder ve Bruma ile yollar ayrıldı. Nigel dde Jong ise hemen kadro dışı bırakıldı.
SNEIJDER SANCISI
Gönderilen oyuncular sıradan isimler değildi. Bu nedenle taraftarların tepkisi de büyük oldu. Özellikle Sneijder'in ayrılık süreci yönetim tarafından iyi yönetilemediği için büyük sıkıntılar yaşandı. Tudor ilk transfer zirvesinde ise Başkan sun Özbek ve Cenk Ergün'e çok iddialı ifadeler kullandı: Öyle bir kadro kuracağım ki, bu kadro eğer şampiyon olamazsa bir sonraki sezon para almadan çalışacağım." Ve bombalar arka arkaya patlamaya başladı...
25 OYUNCUNUN YERİNE 1 KİŞİYİ GÖNDERİN
Galatasaray çok engebeli yollardan geçerek şampiyonluğa ulaştı... Büyük bir hayal kırıklığı yaratan 2016-17 sezonunda yaşanan bir olay kırılma anlarından birisi oldu.
GEREKİRSE HEPİNİZİ SATARIM
6 Mayıs 2017'de Kasımpaşa'ya 3-1 kaybedilen maç sonrası Tudor ve De Jong soyunma odasında birbirine girdi. Sneijder ile birlikte Hırvat hocaya karşı cephe alan De Jong, Başkan Özbek'le görüştü ve "Bir takımda işler kötü giderse 25 oyuncuyu gönderemeyeceğinize göre sorumlu bellidir" dedi. Fakat Tudor'un arkasında duran Özbek, "Gerekirse hepinizi satarım, Tudor kalacak" diye rest çekti.
SELÇUK İNAN'IN GİDİŞİNİ YÖNETİM ENGELLEDİ
Tudor'un takımda düşünmediği isimlerden birisi de Selçuk İnan'dı... Hatta Hırvat hoca gönderilmesi için raporu da sunmuştu. Ancak o dönem yönetim bu ayrılığa karşı çıktı ve Hırvat hoca bir şekilde ikna edildi.
FLORYA'DAKİ 'ABİ'LERE DE OPERASYON
KADRODA yapılan büyük operasyondan takımın 'abi'leri de nasibini aldı. Sözleşmesi uzatılmayan Sabri Sarıoğlu, Göztepe'nin yolunu tutarken, Hakan Balta kadro dışı bırakıldı. Fakat Hakan, Fatih Terim'in gelmesiyle yeniden takıma döndü.
NEGREDO BİTİK BENİM GOLCÜM GOMİS
UZUN yıllar unutulmayacak bir sezonun ardından şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da birçok ismin bu başarı hikayesinin altında imzası var... Fakat kuşkusuz Bafetimbi Gomis'in ismi daha büyük puntolarla yazılacak. Attığı 29 golle krallık koltuğuna oturan Fransız yıldız, sezon başında Igor Tudor'un yoğun isteğiyle transfer edildi. O dönem menajerler tarafından bedavaya teklif edilen Alvaro Negredo'yu "O bitik, asla takımda istemem" diye geri çeviren Hırvat hoca, Gomis için ise "Benim golcüm" ifadesini kullandı. Yıldız futbolcunun hastalığı için ise kulüp doktorları yurt içi ve yurt dışında birçok profesörle görüşmeler yaptı. "Sorun yok" raporu verilince belki de sezonun kaderini değiştiren sözleşme imzalandı.
YARIN: TRANSFERDE YAŞANAN ÇOK ÖZEL AYRINTILAR
EVREN TURHAN/21'İN ÖYKÜSÜ
1 HAFTADA ÇÖZDÜ
Yazılarımda teknik adamlığını sürekli eleştirsem de Tudor kadrodaki hastalığı çok iyi teşhis etti. Ve uzun süredir yapılamayan kadro operasyonuna imza atıldı. Şubat 2017'de göreve gelen Hırvat hoca aslında 1 hafta içinde takımın sıkıntısını çözmüştü; Florya'yı futbolcular ele geçirmişti. Zaten göreve gelir gelmez Bruma'yı kadro dışı bırakan, ardından Sneijder ve De Jong'la büyük problemler yaşayan Tudor, mecburen sezonu bu kadroyla tamamladı. Sezonun bitmesinin ardından ise düğmeye basıldı.
EN KRİTİK HAMLE
Cenk Ergün'le bir araya gelen Tudor, belki de şampiyonluğun fitilini ateşleyen ilk hamleyi yaptı. Hırvat hoca, "Takımdaki virüsları kazımalıyız. Eğer bunu yapa- mazsak kim gelirse gelsin başarıyı yakalayamayız" ifadesini kullandı. Cenk Ergün ardından Başkan Dursun Özbek'le görüştü ve büyük operasyon için düğmeye basıldı. Tudor'un 'kadrodaki virüs' olarak değerlendirdiği Wesley Sneijder ve Bruma ile yollar ayrıldı. Nigel dde Jong ise hemen kadro dışı bırakıldı.
SNEIJDER SANCISI
Gönderilen oyuncular sıradan isimler değildi. Bu nedenle taraftarların tepkisi de büyük oldu. Özellikle Sneijder'in ayrılık süreci yönetim tarafından iyi yönetilemediği için büyük sıkıntılar yaşandı. Tudor ilk transfer zirvesinde ise Başkan sun Özbek ve Cenk Ergün'e çok iddialı ifadeler kullandı: Öyle bir kadro kuracağım ki, bu kadro eğer şampiyon olamazsa bir sonraki sezon para almadan çalışacağım." Ve bombalar arka arkaya patlamaya başladı...
25 OYUNCUNUN YERİNE 1 KİŞİYİ GÖNDERİN
Galatasaray çok engebeli yollardan geçerek şampiyonluğa ulaştı... Büyük bir hayal kırıklığı yaratan 2016-17 sezonunda yaşanan bir olay kırılma anlarından birisi oldu.
GEREKİRSE HEPİNİZİ SATARIM
6 Mayıs 2017'de Kasımpaşa'ya 3-1 kaybedilen maç sonrası Tudor ve De Jong soyunma odasında birbirine girdi. Sneijder ile birlikte Hırvat hocaya karşı cephe alan De Jong, Başkan Özbek'le görüştü ve "Bir takımda işler kötü giderse 25 oyuncuyu gönderemeyeceğinize göre sorumlu bellidir" dedi. Fakat Tudor'un arkasında duran Özbek, "Gerekirse hepinizi satarım, Tudor kalacak" diye rest çekti.
SELÇUK İNAN'IN GİDİŞİNİ YÖNETİM ENGELLEDİ
Tudor'un takımda düşünmediği isimlerden birisi de Selçuk İnan'dı... Hatta Hırvat hoca gönderilmesi için raporu da sunmuştu. Ancak o dönem yönetim bu ayrılığa karşı çıktı ve Hırvat hoca bir şekilde ikna edildi.
FLORYA'DAKİ 'ABİ'LERE DE OPERASYON
KADRODA yapılan büyük operasyondan takımın 'abi'leri de nasibini aldı. Sözleşmesi uzatılmayan Sabri Sarıoğlu, Göztepe'nin yolunu tutarken, Hakan Balta kadro dışı bırakıldı. Fakat Hakan, Fatih Terim'in gelmesiyle yeniden takıma döndü.
NEGREDO BİTİK BENİM GOLCÜM GOMİS
UZUN yıllar unutulmayacak bir sezonun ardından şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da birçok ismin bu başarı hikayesinin altında imzası var... Fakat kuşkusuz Bafetimbi Gomis'in ismi daha büyük puntolarla yazılacak. Attığı 29 golle krallık koltuğuna oturan Fransız yıldız, sezon başında Igor Tudor'un yoğun isteğiyle transfer edildi. O dönem menajerler tarafından bedavaya teklif edilen Alvaro Negredo'yu "O bitik, asla takımda istemem" diye geri çeviren Hırvat hoca, Gomis için ise "Benim golcüm" ifadesini kullandı. Yıldız futbolcunun hastalığı için ise kulüp doktorları yurt içi ve yurt dışında birçok profesörle görüşmeler yaptı. "Sorun yok" raporu verilince belki de sezonun kaderini değiştiren sözleşme imzalandı.
YARIN: TRANSFERDE YAŞANAN ÇOK ÖZEL AYRINTILAR
EVREN TURHAN/21'İN ÖYKÜSÜ
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