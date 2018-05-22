;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Tünelin ucundaki ışığı gören aday oldu!
  2. Terim’in gözü 5. yıldızda

Maçlardan önce namaz kıldık

Cimbom’un yıldızı , “Maçlardan önce Feghouli, , Denayer ve Ahmet ile namaz kıldık... Şampiyonluk için dua ettik.” dedi

Maçlardan önce namaz kıldık
BİR TV kanalının sahur programına katılan , "Maçlardan önce Feghouli, Belhanda, Denayer ve Ahmet Çalık ile birlikte namaz kıldık. Şampiyonluk için dua ettik" ifadelerini kullandı.

İLK KEZ KATILDIM
Yasin, "Umre'de tavaf yaparken pek çok dua ettim. G.Saray'a o dönem devre arası gitmiştim. O sene de şampiyon olduk. İlk kez böyle bir programa katıldım. G.Saray taraftarına da selam gönderiyorum. Bu sezon yampiyonluğu hak ettik" dedi.
Etiketler: , ,
  • 22 Mayıs 2018, Salı 01:51
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ