Maçlardan önce namaz kıldık

BİR TV kanalının sahur programına katılan Yasin Öztekin, "Maçlardan önce Feghouli, Belhanda, Denayer ve Ahmet Çalık ile birlikte namaz kıldık. Şampiyonluk için dua ettik" ifadelerini kullandı.
İLK KEZ KATILDIM
Yasin, "Umre'de tavaf yaparken pek çok dua ettim. G.Saray'a o dönem devre arası gitmiştim. O sene de şampiyon olduk. İlk kez böyle bir programa katıldım. G.Saray taraftarına da selam gönderiyorum. Bu sezon yampiyonluğu hak ettik" dedi.
İLK KEZ KATILDIM
Yasin, "Umre'de tavaf yaparken pek çok dua ettim. G.Saray'a o dönem devre arası gitmiştim. O sene de şampiyon olduk. İlk kez böyle bir programa katıldım. G.Saray taraftarına da selam gönderiyorum. Bu sezon yampiyonluğu hak ettik" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.