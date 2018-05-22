Terim’in gözü 5. yıldızda

TÜRK futbolunun ve Galatasaray'ın efsanesi: Fatih Terim... İmparator, bu sezonun ortasında devraldığı Galatasaray ile yni bir zafer kazandı ve Sarı-Kırmızılılar'a 21. şampiyonluğu yaşattı. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'da 7. şampiyonluğunu yaşadı. Cimbom'un elde ettiği şampiyonlukların 3'te 1'i Terim'e ait
İKİNCİ YILDIZ HOLLMANN İLE GELDİ
FATİH Terim, 7 şampiyonluk kazandı ancak, kazanılan yıldızlarda hoca değildi... 1993-1994 sezonunda 10. şampiyonluğunu kazanan G.Saray'ın başında teknik direktör olarak Reinhard Hollmann bulunuyordu.
HAMZAOĞLU İLE 20. ŞAMPİYONLUK
TERİM bir sezon sonra göreve geldi ve 1996-2000 arası üst üste 4 şampiyonluk kazandı. Cimbom, 2002'de 3. yıldızı takarken hoca Mircea Lucescu idi. Aslan, 4. yıldızı ise Hamza Hamzaoğlu döneminde kazandı.
AVRUPA'DA BİR KUPA DAHA
G.SARAY ile 25. şampiyonluğu yaşayarak 5. yıldızı takmak isteyen tecrübeli hocanın yakın çevresine, "5. yıldızı kazanırken görevde olmak istiyorum" dediği öğrenildi. Terim, Avrupa'da bir kupa daha istiyor.
İKİNCİ YILDIZ HOLLMANN İLE GELDİ
FATİH Terim, 7 şampiyonluk kazandı ancak, kazanılan yıldızlarda hoca değildi... 1993-1994 sezonunda 10. şampiyonluğunu kazanan G.Saray'ın başında teknik direktör olarak Reinhard Hollmann bulunuyordu.
HAMZAOĞLU İLE 20. ŞAMPİYONLUK
TERİM bir sezon sonra göreve geldi ve 1996-2000 arası üst üste 4 şampiyonluk kazandı. Cimbom, 2002'de 3. yıldızı takarken hoca Mircea Lucescu idi. Aslan, 4. yıldızı ise Hamza Hamzaoğlu döneminde kazandı.
AVRUPA'DA BİR KUPA DAHA
G.SARAY ile 25. şampiyonluğu yaşayarak 5. yıldızı takmak isteyen tecrübeli hocanın yakın çevresine, "5. yıldızı kazanırken görevde olmak istiyorum" dediği öğrenildi. Terim, Avrupa'da bir kupa daha istiyor.
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