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Nagatomo mı etti?

yıldız, “Geleceğimde neler olacağını bilmiyorum”dedi. gibi mesajı, ‘Ayrılık’ olarak algılandı

Nagatomo veda mı etti?
Galatasaray'a devre arası gelen Yuto Nagatomo, instagram hesabından önemli bir paylaşımda bulundu. Nagatomo, takım arkadaşlarına minnettar olduğunu söyledi. Japon oyuncu mesajında, "Sadece 4 ay. İnanılmaz bir deneyim yaşadım. Kalbimi yerinden çıkacak kadar sevgi aldım 'Güven' kelimesinin derin anlamını öğrendim. Geleceğimde ne olacağını bilmiyorum, ama hayatımın geri kalanı için G.Saray'ı seven bir hayranı olduğumu asla değiştirmeyeceğim. Bütün kalbimle teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Bu mesaj, 'Nagatomo 'dan ayrılıyor mu?' şeklinde algılandı.
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  • 22 Mayıs 2018, Salı 01:48
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