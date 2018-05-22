Galatasaray'a devre arası gelen Yuto Nagatomo, instagram hesabından önemli bir paylaşımda bulundu. Nagatomo, takım arkadaşlarına minnettar olduğunu söyledi. Japon oyuncu mesajında, "Sadece 4 ay. İnanılmaz bir deneyim yaşadım. Kalbimi yerinden çıkacak kadar sevgi aldım 'Güven' kelimesinin derin anlamını öğrendim. Geleceğimde ne olacağını bilmiyorum, ama hayatımın geri kalanı için G.Saray'ı seven bir hayranı olduğumu asla değiştirmeyeceğim. Bütün kalbimle teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Bu mesaj, 'Nagatomo Galatasaray'dan ayrılıyor mu?' şeklinde algılandı.
Nagatomo veda mı etti?
Japon yıldız, “Geleceğimde neler olacağını bilmiyorum”dedi. Veda gibi mesajı, ‘Ayrılık’ olarak algılandı
Etiketler: Galatasaray , Japon , gelecek , veda
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