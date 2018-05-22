RANGERS'IN Skrtel'i istemesinin ardından Neustadter'e de tekliflerin geldiği öğrenildi. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Neustadter'i Rusya ve Almanya'dan takımların istediği bildirildi. Ülkesindeki Dünya Kupası sonrası transferiyle ilgili kesin kararını verecek olan Neustadter'in nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor. Finansal Fair Play anlaşması çerçevesinde sarı- lacivertli kulüp zararını bu sezon sıfırlamak zorunda. Bu yüzden de futbolcu satışı yapılabilir.
Roman Neustadter’e teklif yağıyor
Skrtel’in ardından Neustadter için de teklifler var. Rus ve Alman kulüpleri başarılı stoperi istiyor. Karar ise Dünya Kupası’ndan sonra
Etiketler: Dünya Kupası , Finansal Fair Play , ALMANYA , Rusya
- 22 Mayıs 2018, Salı
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