Roman Neustadter’e teklif yağıyor

RANGERS'IN Skrtel'i istemesinin ardından Neustadter'e de tekliflerin geldiği öğrenildi. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Neustadter'i Rusya ve Almanya'dan takımların istediği bildirildi. Ülkesindeki Dünya Kupası sonrası transferiyle ilgili kesin kararını verecek olan Neustadter'in nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor. Finansal Fair Play anlaşması çerçevesinde sarı- lacivertli kulüp zararını bu sezon sıfırlamak zorunda. Bu yüzden de futbolcu satışı yapılabilir.