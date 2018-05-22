;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Trabzonspor 8 yıldır kupaya hasret

ve Ortaköy'de yakalandı

'ın yıldızlarından ve şampiyonluğun ardından soluğu Ortaköy'de aldı. İki güzelle yakalanan yıldız futbolcular, kameralara aldırmadan bindikleri taksiyle olay yerinden uzaklaştı.

Donk diye yakalandı! Habertürk'ün haberine göre, 'ın Hollandalı yıldızı , şampiyonluğu Ortaköy'deki bir gece kulübünde tanıştığı iki güzelle evinde kutladı.

Etiketler: , ,
  • 22 Mayıs 2018, Salı 15:15
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ