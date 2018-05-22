Donk diye yakalandı! Habertürk'ün haberine göre, Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Donk, şampiyonluğu Ortaköy'deki bir gece kulübünde tanıştığı iki güzelle evinde kutladı.
Galatasaraylı Ryan Donk ve Tolga Ciğerci Ortaköy'de yakalandı
Galatasaray'ın yıldızlarından Ryan Donk ve Tolga Ciğerci şampiyonluğun ardından soluğu Ortaköy'de aldı. İki güzelle yakalanan yıldız futbolcular, kameralara aldırmadan bindikleri taksiyle olay yerinden uzaklaştı.
Etiketler: Ryan Donk , Tolga Ciğerci , Galatasaray
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