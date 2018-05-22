Takvim zirveyi 12’den vurdu

BU sezon ligin şampiyonu Galatasaray, haberciliğin şampiyonu ise TAKVİM oldu... 14 Şubat tarihinde yani bitimine tam 13 hafta kala usta yazarları İlker Yağcıoğlu, Evren Turhan ve Oktay Derelioğlu'na "Şampiyonluk yarışı nasıl biter" diye soran TAKVİM müthiş bir başarıya imzasını attı.
MANŞETTEN DUYURMUŞTUK
Üç usta yazarın kalan 13 haftayla ilgili yaptığı tahminlerin ardından "Cimbom 75 puanla şampiyon" manşetini atmıştık. Ve Sarı-Kırmızılılar, 19 Mayıs'ta 75 puanla 21. şampiyonluğunu ilan etti.
SIRALAMA YÜZDE YÜZ TUTTU
Bununla da yetinmedik!.. Hazırladığımız tahmini puan durumunda F.Bahçe 72 puanla ikinci, Başakşehir 72 puanla üçüncü, Beşiktaş 71 puanla dördüncü sırada yer aldı. Ve bu sıralama yüzde yüz tuttu.
TÜRK BASININDA BİR İLK...
TAKVİM Spor böylece Türk basın tarihinde bir ilki başardı... Herkesin sonucunu çok büyük bir merakla beklediği Süper Lig'de zirveyi 12'den vurdu. 13 hafta önce ligde neler olacağını manşetten duyurdu.
MANŞETTEN DUYURMUŞTUK
Üç usta yazarın kalan 13 haftayla ilgili yaptığı tahminlerin ardından "Cimbom 75 puanla şampiyon" manşetini atmıştık. Ve Sarı-Kırmızılılar, 19 Mayıs'ta 75 puanla 21. şampiyonluğunu ilan etti.
SIRALAMA YÜZDE YÜZ TUTTU
Bununla da yetinmedik!.. Hazırladığımız tahmini puan durumunda F.Bahçe 72 puanla ikinci, Başakşehir 72 puanla üçüncü, Beşiktaş 71 puanla dördüncü sırada yer aldı. Ve bu sıralama yüzde yüz tuttu.
TÜRK BASININDA BİR İLK...
TAKVİM Spor böylece Türk basın tarihinde bir ilki başardı... Herkesin sonucunu çok büyük bir merakla beklediği Süper Lig'de zirveyi 12'den vurdu. 13 hafta önce ligde neler olacağını manşetten duyurdu.
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