Takvim zirveyi 12’den vurdu

sezon ligin şampiyonu, haberciliğin şampiyonu iseoldu...tarihinde yani bitimine tamkala usta yazarlarıve'na "" diye soranmüthiş bir başarıya imzasını attı.Üçusta yazarın kalanilgili yaptığı tahminlerin ardından "" manşetini atmıştık. Ve Sarı-Kırmızılılar,'ta21. şampiyonluğunu ilan etti.da yetinmedik!.. Hazırladığımız tahmini puan durumunda72 puanla ikinci,72 puanla üçüncü,71 puanla dördüncü sırada yer aldı. Ve bu sıralama yüzde yüz tuttu.böylecebasın tarihinde bir ilki başardı... Herkesin sonucunu çok büyük bir merakla beklediği'de zirveyi 12'den vurdu. 13 hafta önce ligde neler olacağını manşetten duyurdu.