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  1. Türk teknik adamdan şok karar

maçı ne zaman? Keçiörengücü Afyonspor maçı hangi kanalda?

1. Lig'de Play-off heyecanı yaşanıyor. Üst lige çıkacak son takım belirlenmek üzere. Sporseverler - maçı hangi kanalda? Keçiörengücü-Afyonspor maçı ne zaman? Keçiörengücü-Afyonspor maçı saat kaçta? gibi sorulara cevap arıyor...

Spor Toto 1. Ligde play-off heyecanı

Altay ve Hatayspor'un ardından 1. Lig'e yükselecek son ekibin belli olacağı play-off'ta finalistler belirlenecek.

Kırmızı Grup yarı finalinde ilk müsabakada deplasmanda Afjet 'u 1-0 mağlup eden , rakibini Aktepe Stadı'nda ağırlıyor.

Müsabakada hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.

Finale kalan ekipler, 27 Mayıs Pazar günü Mersin Stadı'nda Spor Toto 1. Lig'e yükselecek üçüncü ekip olmak için sahaya çıkacak.

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  • 22 Mayıs 2018, Salı 17:23
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