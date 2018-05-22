Altay ve Hatayspor'un ardından Spor Toto 1. Lig'e yükselecek son ekibin belli olacağı play-off'ta finalistler belirlenecek.
Kırmızı Grup yarı finalinde ilk müsabakada deplasmanda Afjet Afyonspor'u 1-0 mağlup eden Keçiörengücü, rakibini Aktepe Stadı'nda ağırlıyor.
Müsabakada hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.
Finale kalan ekipler, 27 Mayıs Pazar günü Mersin Stadı'nda Spor Toto 1. Lig'e yükselecek üçüncü ekip olmak için sahaya çıkacak.
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