;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Galatasaraylı yıldızlar Ortaköy'de yakalandı

El-Gharafa'dan ayrıldı

'ın El-Gharafa ekibinin teknik direktörlüğünü yapan , takımıyla yolları ayırdı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan , "1 Ocak 2018 tarihinde El-Gharafa futbol takımında başladığım teknik direktörlük görevini, bugün itibarı ile tamamlamış bulunmaktayım." ifadesini kullandı.

Zorlu bir süreci başarılı bir şekilde geçtiklerini aktaran 46 yaşındaki teknik adam, "Ortadoğu'nun incisi olan bu ülke bizlere çok güzel tecrübeler kattı. Ligin ilk devresinde sadece 2 galibiyeti olan ve kümede kalma mücadelesi veren El-Gharafa takımı, 24 puan toplayarak ligi 4. sırada bitirdi. Tüm oyuncularıma teşekkürlerimi bildiririm." değerlendirmesinde bulundu.

El-Gharafa ekibinde, bir dönem forması da giyen Hollandalı yıldız futbolcu de forma giyiyor.

Etiketler: , , ,
  • 22 Mayıs 2018, Salı 16:22
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ