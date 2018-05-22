Göztepe, teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Göztepe'den yapılan açıklama şöyle;
"Uzun yıllar sonra çıktığımız Süper Lig'deki ilk sezonumuzda Teknik Direktörlük görevimizi üstlenen ve başarılı bir sezon geçirmemizde çok önemli katkılarda bulunan Tamer Tuna ile yapmış olduğumuz karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Tamer Tuna ve ekibine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki mesleki kariyerinde başarılar dileriz.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz."
Tamer Tuna, Göztepe ile yollarını ayırdı
Göztepe'nin genç hocası Tamer Tuna'nın görevinden ayrıldığı duyuruldu.
Göztepe, teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Etiketler: Göztepe , Tamer Tuna , süper lig
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