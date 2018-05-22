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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Spor Toto 1. Lig'de play-off heyecanı

, ile yollarını ayırdı

'nin genç hocası 'nın görevinden ayrıldığı duyuruldu.

Süper Ligde flaş ayrılık

, teknik direktör ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Göztepe'den yapılan açıklama şöyle;

"Uzun yıllar sonra çıktığımız 'deki ilk sezonumuzda Teknik Direktörlük görevimizi üstlenen ve başarılı bir sezon geçirmemizde çok önemli katkılarda bulunan Tamer Tuna ile yapmış olduğumuz karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Tamer Tuna ve ekibine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki mesleki kariyerinde başarılar dileriz.

Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz."

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  • 22 Mayıs 2018, Salı 17:27
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