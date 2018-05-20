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'a yetmedi

Sivas’ı Larin (3), ve Babel’in golleriyle yendi. Sezonu 3 puanla kapadı.Yeni sezonda Avrupa Ligi’nde yer alacak olan 3 ön eleme turu oynayacak

Kartala yetmedi
Beşiktaş Sivasspor'u 5-1 yenmesine rağmen ligi 4. sırada bitirdi. Vodafone Park'ta bu sezon son maçına çıkan Kartal, Fenerbahçe ve Başakşehir puan kaybetmeyince bu hedefine ulaşamadı. Siyah-Beyazlılar bu sonuçla 2 sezon aradan sonra Türkiye'yi Avrupa Ligi'nde temsil edecek. Ancak Beşiktaş bu sezon ligi 4. bitirdiği için 3 ön eleme turu oynamak zorunda kalacak.

LARİN'DEN HAT-TRİCK
önünde baştan sona üstün oynayan , (3), Larin ve Babel'in golleriyle rakibini darmadağın ederken Sivasspor'un tek golünü attı. Beşiktaş bu sonuçla ligi 4. sırada tamamladı.

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