Beşiktaş Sivasspor'u 5-1 yenmesine rağmen ligi 4. sırada bitirdi. Vodafone Park'ta bu sezon son maçına çıkan Kartal, Fenerbahçe ve Başakşehir puan kaybetmeyince bu hedefine ulaşamadı. Siyah-Beyazlılar bu sonuçla 2 sezon aradan sonra Türkiye'yi Avrupa Ligi'nde temsil edecek. Ancak Beşiktaş bu sezon ligi 4. bitirdiği için 3 ön eleme turu oynamak zorunda kalacak.
LARİN'DEN HAT-TRİCK
Sivasspor önünde baştan sona üstün oynayan Beşiktaş, Talisca (3), Larin ve Babel'in golleriyle rakibini darmadağın ederken Sivasspor'un tek golünü Hakan Arslan attı. Beşiktaş bu sonuçla ligi 4. sırada tamamladı.
LARİN'DEN HAT-TRİCK
Sivasspor önünde baştan sona üstün oynayan Beşiktaş, Talisca (3), Larin ve Babel'in golleriyle rakibini darmadağın ederken Sivasspor'un tek golünü Hakan Arslan attı. Beşiktaş bu sonuçla ligi 4. sırada tamamladı.
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