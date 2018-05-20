Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanyol temsilcisi Real Madrid, Fenerbahçe Doğuş'u 85-80 yenerek şampiyon oldu.



Karşılaşmaya 5-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Doğuş, potaya giderek bulduğu sayılarla 5. dakikada 11-6 öne geçti. Hücumda basit top kayıpları yapan Fenerbahçe Doğuş karşısında Rodriguez'in 3 sayılık basketleriyle skor üreten Real Madrid, 9. dakikada 18-15 öne geçti. İspanyol temsilcisi, ilk periyodu 21-17 öne tamamladı.







İkinci çeyreğe 4-0'lık seriyle giren Real Madrid, farkı 11. dakika içinde 8'e (25-17) çıkarınca Fenerbahçe Doğuş mola almak zorunda kaldı. Sloukas'ın yönlendirdiği hücumlarla ve Melli'nin skorer oyunuyla Fenerbahçe Doğuş, 16. dakikada farkı 1'e indirdi: 29-28. Sloukas'ın 3 sayılık basketiyle devrenin sonunda öne geçen Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına 40-38 üstün gitti.



Üçüncü periyoda iyi başlayan taraf yine Real Madrid oldu. Periyoda 7-0'lık seriyle giren İspanyol temsilcisi, 22. dakikada skoru 45-40 yaptı. Causeur'la etkili olan Real Madrid, çeyreğin sonunda farkı 8 sayıya çıkararak final periyoduna 63-55 önde girdi.







Final periyoduna hücumda kötü başlayan Fenerbahçe Doğuş karşısında Real Madrid, 34. dakikada farkı ilk kez çift hanelere taşıdı: 71-61. Müsabakanın 36. dakikasında farkı 11 sayıya (74-63) taşıyan İspanyol ekibi, karşısında Melli'nin performansıyla ayakta kalmaya çalışan Fenerbahçe Doğuş, bitime 2 dakika kala farkı 5'e indirdi: 74-69. Son 1 dakika 4 saniyeye 81-78 geride giren Fenerbahçe Doğuş, pes etmedi ve son 22 saniyeye girilirken Ali Muhammed'in 3 sayılık basketiyle farkı 3'e çekti: 81-78. Taktik faullerde hata yapmayan Real Madrid, sahadan 85-80 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.



BAKAN BAK, FENERBAHÇE DOĞUŞ'U KUTLADI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde ikinci olan Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:







"THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda finalde Real Madrid'e kaybederek ikinci olan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nı kutluyorum. Dörtlü Final'de istikrarlı şekilde mücadele eden temsilcimizin gelecek yıllarda bu çizgisini sürdürerek önemli başarılara imza atacağına inanıyorum. Bu önemli dereceler ülkemizde basketbolun gelişmesi ve daha da ileriye gitmesi adına büyük bir rol oynayacaktır. Bütün oyunculara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."



TBF'DEN FENERBAHÇE DOĞUŞ'A KUTLAMA

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde ikinci olan Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.



TBF'nin internet sitesinde yer alan kutlama mesajında, "THY Avrupa Ligi final mücadelesinde Real Madrid ile karşılaşan ve turnuvayı da ikinci olarak tamamlayan temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş'un teknik, idari ve oyuncu kadrosunu kutlarız." denildi.



FENERBAHÇE KULÜBÜNDEN BASKETBOL ŞUBESİNE TEBRİK

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde ikinci olan sarı-lacivertli erkek basketbol takımı kutlandı.

Sarı-lacivertli kulübün sitesinde yer alan mesajda, Fenerbahçe Doğuş'un Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen organizasyonun şampiyonluk maçında İspanya'nın Real Madrid takımına 85-80 yenildiği hatırlatılarak, şu ifadeler kullanıldı:



"THY Avrupa Ligi'nde dört kez üst üste Dörtlü Final ve üst üste 3. kez final oynama başarısı ile bir kez daha camiamızı ve ülkemizi gururlandıran erkek basketbol takımımızı tebrik ediyor, başta başantrenörümüz Zeljko Obradovic ve teknik ekibimize, ülkemize ve camiamıza bu gururu yaşatan değerli oyuncularımıza; erkek basketbol takımımıza geçmişten bugüne emek vermiş tüm yöneticilerimize, mevcut yöneticilerimize, genel menajer Maurizio Gherardini'ye, şubemiz idari ekibine ve çalışanlarımıza, bu yıl da bitmek bilmeyen destekleri ve maddi manevi varlıklarıyla takımımızın 6. adamı olan, dünyanın en güzel taraftarlarına, Türkiye'nin dört bir yanında Dörtlü Final heyecanını yaşatarak dev ekranlar kuran belediyelere ve takımımıza desteklerini esirgemeyen sponsorlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz."